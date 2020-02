Tyga esineb juulis esimest korda Eestis

5. juulil esineb Tallinnas lauluväljakul hip-hop artist Tyga. Staari tuntuimate hittide seas on "Loco Contigo", "Ayy Macarena" ja "Go Loco" järgi.

Tyga viimane kauamängiv "Legendary" (2019) on saavutanud plaatinumplaadi staatuse, selle esihitt "Taste" on viiekordne plaatinum ning seda on kuulatud Spotifys 800 miljonit korda.

Tyga uus töötlus hitist "Macarena" on aga algatanud sotsiaalmeedias uue väljakutse, kus noored üle maailma jagavad märksõnaga #macarenachallenge loost nähtud tantsuliigutusi. #macarenachallenge on kogunud enam kui 11 000 postitust.

Oma muusikalise karjääri jooksul on artist teinud koostööd suurnimedega nagu Drake, Nicki Minaji, Wiz Khalifa, Chris Brown, Kanye West jpt. Staar on olnud muuhulgas peaesineja festivalidel nagu Rolling Loud (USA), Blockfest (Soome), Wireless (UK). Sel aastal astub Tyga üles 200 000 külastajaga Serbia festivalil "EXIT".