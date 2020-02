Endine Nightwishi solist Tarja esineb detsembris Tallinnas

Tarja Turuneni nimi on tuttav igale sümfoonilise metali fännile, sest üheksa aastat oli lauljanna ansambli Nightwish vokalist. Seejärel jätkas ta eduka soolokarjääriga ning jõuab vahetult enne jõule ka Tallinna esinema. Kontsertkava nimeks on "Christmas Together".

Tarja on sümfoonilise metali ja raskeroki särav täht, kelle hääleulatus on kolm oktavit. Kuueaastaselt alustas Tarja lauluõpinguid ning jätkas neid Sibeliuse akadeemias ja Karlsruhe muusikaülikoolis. Rahusvahelise tuntuse tõi talle ansambel Nightwish, kus ta lausa üheksa aastat solistiks oli ning mis kogus kuld- ja plaatinaplaate mitmetes riikides. Seejärel liikus ta edasi mitmekülgse soolokarjääriga, andes välja nii sümfoonilise roki kui ka klassikaalbumeid.

Tema esimesel sooloalbumil "Henkäys Ikuisistä" (2006), mis Soomes plaatinaplaadi staatusesse jõudis, kõlasid mitmed jõululood. 2015. aastal andis ta välja plaadi pealkirjaga "Ave Maria – En Plein Air" – kollektsiooni 12 erineva versiooniga maailmakuulsast laulust "Ave Maria".

2017. aasta novembris üllatas Tarja albumiga "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)", kus andis tumeda varjundi üheteistkümnele traditsioonilisele ja tuntud jõululaulule. Talvisel kontserdil astub ta üles vaid kitarri, tšello ja klahvpilli saatel.