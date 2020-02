Shira nimi tähendab tõlkes laulu või poeesiat

Esinejanime Shira valis laulja oma juudi päritolu tõttu. Heebrea keeles tähendab Shira laulu või poeesiat.

Shira on lõpetanud Tallinna muusikakooli klaveri erialal. Suvel andis ta Stig Rästa ja Vallo Kikase ehk Kismaga koostöös välja singli "Shine Over Me".

Laulu "Out In Space" taga seisab Karl-Ander Reismann, kes on seotud ka mitme teise Eesti Laulu osalisega.

Shira astub Eesti Laulul üles teises poolfinaalis 15. veebruaril.