Dokumentaalfiktsioon "Üle noatera" saab teise hooaja

ETV peatoimetaja Marje Tõemäe tõi välja, et "Üle noatera" esimene hooaeg võeti vaatajate poolt hästi vastu. "Meil on hea meel, et saame uue hooajaga tuua vaatajateni põnevaid teemasid meie lähiajaloost. Võimalike keerdkäikudega sündmuseid on Eesti ajaloos ohtralt, mille puhul me pahatihti ei mõtle, mis oleks olnud teisiti, kui juhus mänginuks kätte teistsugused kaardid."

Elisa TV sisuhankejuht Toomas Ili ütles, et uue hooaja juurde tuldi värskete mõtete ja ideedega. "Sarja avahooaeg oli märgiline sündmus Eesti telemaastikul, oleme siiralt rõõmsad, et nii ETV kui Rasmus Kagge on jätkuvalt meiega, et tuua vaatajateni järjest põnevamaid, meid kõiki puudutavaid lugusid lähiminevikust."

Sarja autor Rasmus Kagge tõdes, et pärast esimest hooaega tuli põnevaid noaterahetki Eesti lähiajaloost päevavalgele rohkem kui keegi oleks osanud oodata. "Uue hooaja esimese saatena salvestasime näiteks osa, mis toob vaatajateni üllatava ja seni avaldamata loo, kuidas Eesti oleks ilmselt ilma jäänud 20. sajandi ühest võimsamast spordisündmusest, kui üks ENSV noorsportlane oleks kaks aastakümmet varem vastu võtnud pakkumise ja pärast unetut ööd otsustanud jääda vabasse maailma. Samast ajastust on ka juba töös osa, mis kirjeldab, kuidas ühe Eesti NSV kommunistliku partei poliitiku julgel salavisiidil Moskvasse oli väga oluline roll selles, et 1988. aastal said liblika tiivalöögina alguse protsessid, mis põhjustasid lõpuks kogu maailmas ajalugu muutnud murrangulised sündmused," kirjeldas Kagge ja lisas, et põnevaid teemasid on mõistagi veel.