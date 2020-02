Hendrik Relve tutvustab avalikul salvestusel Sahhalini saart ja Kuriili saarestikku

Kuriili saarestiku looduse eripära on vulkaanid - viiekümne kuuel saarel on neid kokku ligi sada. Hendrik Relve on sealkandis rännanud kahel korral ning koos kaaslastega roninud ka mitme vulkaani otsa, mis aktiivselt tegutsemas.

Sahhalini ja Kuriilide ajaloo üks intrigeerivaid teemasid on see, et läbi aegade on kaks suurriiki, Jaapan ja Venemaa, neid enesele tahtnud. Eriliseks tüliõunaks on tänaseni jäänud Lõuna-Kuriilid, mida Jaapan peab oma põlisterritooriumiks, aga Teise maailmasõja lõpus ala vallutanud Venemaa ei taha neid tagasi anda. Sellepärast on tänaseni jäänud sõlmimata Jaapani ja Venemaa vaheline rahuleping.

Kolmapäeval ERRi uudistemajas toimuval avalikul salvestusel kuuleb Hendrik Relve reisijutte ja näeb rännumehe fotosid ja videosid Sahhalinil ja Kuriilidel. Kohaletulnutel on hea võimalus Relvega juttu ajada ning kõikvõimalikke rännakutega seotud küsimusi küsida.

Avalik salvestus toimub 12. veebruaril kell 18 ERR-i uudistemajas (Kreutzwaldi 14) ja on tasuta.