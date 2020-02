Laura toob Eesti Laulu lavale seni kasutamata lahendusi

Kuuendat korda Eesti Laulu karussellil pöörlev Laura pingutab praegu selle nimel, et tema võistluslugu "Break me" saaks võimalikult eriilmelise ja hea lavashow.

Laulule filmitud video on Laura sõnul alati väga-väga oluline. "Sõnum tuleb ju tänapäeval läbi sotsiaalmeedia inimesteni enne, kui see asi lavale jõuab. See on kindlasti selline mõnus väike seeme südamesse puistada. Tegelikult kõige olulisem ju muidugi see, mis saab laval juhtuma," rääkis Laura "Terevisioonile".

Eesti Laulu lavaline ülesehitus ja tehniline ettevalmistus on seekord Laura jaoks ääretult põnev. "See, milline ta saab välja nägema, me veel täpselt ei tea. Mu enda peas on väga äge pilt sellest olemas. Usun, et kõikidel saab olema ääretult põnev seda vaadata ja näha," avaldas laulja.

Üheks suurimaks vihjeks andis Laura oma lavashow kohta välis- ja sisemaailma väljenduse. "Ma arvan, et see on mingi lahendus, mida varem ei ole isegi tehtud," sõnas ta.

Artistina tuleb laulja sõnul ennast sageli tagasi hoida, et laval toimuv ei hakkaks laulu varjutama.

Laura astub Eesti Laulu lavale esimeses poolfinaalis, 13. veebruaril.