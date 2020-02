Umbes 150 000 eestimaalast on võlgade tõttu kohtutäituri hambus. Ühelt poolt võib öelda, et ise olid rumal, kui röövelliku laenu võtsid. Teisalt on võlanõustajate sõnul endiselt suurim probleem, et krediiti antakse inimestele, kellele tegelikult ei tohiks. Koos ETV+ kolleegi Artur Zahharoviga uuris "Pealtnägija" kahte näidet – skisofreeniahaige Sergei ja endise alkohoooliku Marika – juhtumit, kes kaotasid kodu.