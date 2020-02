Marko Reikop proovis üle aastate rulatamist: võitsin 12-aastasena oma kategoorias kõik võistlused

Marko Reikop kinnitas, et ta on omal ajal käinud rulaklubis. "Ma võitsin ka oma kategoorias kõik võistlused, aga ainult sellel lihtsalt põhjusel, et ma olin umbes 12-aastane ja mitte kellelgi minuvanusel ei olnud rula Eestis," sõnas ta ja lisas, et kuna kedagi teist tema vanusegrupis, siis tema ka võitis. "Toona sõideti rulaga slaalomit."

"Trikke ma ei hakkaks sellega tegema," kinnitas Reikop pärast sõitmist ja tõdes, et kunagi sõideti rulaga teistmoodi. "Selliseid asju, kus hüpati ja pöörati, ei olnud vanasti," mainis ta, lisades, et tänapäevase trikirulaga slaalomit sõita ei saa.