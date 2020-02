Meedia: Netflix lõpetab ülimenuka seriaaliga "Stranger Things"

Netflixi platvormil 2016. aastal välja tulnud Matt ja Ross Dufferi loodud seriaal lõppeb neljanda hooajaga. Fännide rõõmuks on seriaali neljas hooaeg aga kaheosaline, vahendab Independent väljaannet We Got This Covered. Netflix pole infot ametlikult kommenteerinud.

NME teatel võib Netfllix turundada neljanda hooaja teist poolt sarja viienda hooajana, kuid nende sisu on omavahel tihedalt seotud.

Kuigi seriaali neljanda hooaja võtted käivad, pole veel avaldatud, millal see Netflixi võiks jõuda. Kuna seriaalil on ka varasemate hooaegade linastusel olnud pikem kui aastane vahe, ei pruugi neljas hooaeg tulla välja enne 2021. aastat.

Seriaali näitlejad Finn Wolfhard ja Noah Schnapp on fänne juba varasemates intervjuudes ette valmistanud, et "Stranger Things" ei pruugi enam pikalt jätkata. "Ma arvan, et see peaks lõppema siis, kui lugu saab otsa. Kui pole enam, millest rääkida, siis pole enam millestki rääkida," ütles Schnapp kolmanda hooaja eel.

"Stranger Thingsi" kolmas hooaeg linastus Netflixis 2019. aastal ning sai platvormi aegade vaadatuimaks omatoodanguks.

Pole teada, mitu osa neljanda hooaja esimeses ja teises pooles olema saab. Kolmandal hooajal oli kokku kaheksa episoodi.

"Stranger Things" on kolme hooaja jooksul teeninud 31 Emmy nominatsiooni ja neli Kuldgloobuste nominatsiooni. 2018. aastal oli sari nomineeritud näiteks parima draamasarja Kuldgloobusele