Inger: sel aastal pole ühtegi lugu, mis teistest välja paistaks

"Ma ei arvanud eelmisel aastal, et selline võimalus mulle nii noore inimesena tekib. Ma arvan, et see andis mulle nii palju kogemust ja jõudu juurde muusikat teha, et olen järjekordselt Eesti Laulul," selgitas Inger.

Tänavu on Inger võistlustules lauluga "Only Dream", mis räägib unistustest, armastusest ja sellest, kuhu Inger isegi tulevikus jõuda tahab. "Ma arvan,et lõputu armastus ja kaks inimest, kes lähevad käsikäes edasi, see on väga ilus," selgitas Inger.

Inger lisas, et suurt pinget tal Eesti Laulu ees ei ole, läheb nii nagu läheb. Ka kaasvõistlejaid ei näe ta konkurentidena. "Ma ei oska öelda, kas mul sel aastal on kedagi sellist, kes on väga sügava mulje jätnud. Sel aastal pole seda üht, kes kõigist välja paistaks, pigem on hea punt jälle kokku pandud ja vanad sõbrad on jälle koos. Konkurendi tunne tekib alles siis, kui hakatakse nimesid välja ütlema," arvas Inger.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.