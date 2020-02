Väliharf koostööst Synne Valtriga: arvasin alguses, et tegemist on vimkaga

"See oli alguses täitsa ehmatav, võttis sõnatuks, ma isegi arvasin, et tegemist on kerge vimkaga. Me oleme ikkagi nii erineva stiiliga esinejad, sellist kooslust ei oskaks keegi võib-olla ette arvatagi," põhjendas Matvei ETV saates "Terevisioon".

Tegelikult tunnevad Väliharfi muusikud Synnet juba umbes kuus aastat, kui nad Kihnus kohtusid. "Sel ajal polnud Patust Poolt olemaski, kui mina Kihnus käisin. Patune Pool ei seadnud nii palju geograafilisi piiranguid," naeris Synne, et polnud siis veel oma endise bändi Patuse Poolega üle Eesti kuulsaks saanud.

"Mina äisin oma sõpradega, Marko ja Anto mängisid seal Kurase baaris pilli ja nii me tuttavaks saime, sest mina olmeti ei saa pillimeestest kaugelt mööda kõndida," naeris Synne.

Kui toona veel muusikud koostööd tegema ei hakanud, ollakse nüüd koos Eesti Laulul. Synne sõnul meeldib talle laval bändimeestega musitseerida ning vandus käsi südamel. et Patuse Poole lagunemine polnud vale otsus. "Elus tuleb edasi liikuda," ütles Synne, kelle siht on jõuda veel suurematele lavadele.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.