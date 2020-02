Marek Reinaas: Super Bowl on kapitalismi ja merkantiilsuse pidupäev

Reklaamiekspert Marek Reinaas arvustas Super Bowli reklaame, mida võib tema hinnangul pidada kapitalismi ja merkantiilsuse pidupäevaks. Ta tõi välja, et tänavu oli üks trende see, et enamus reklaame tsiteerisid mõnda filmi või kultuurinähtust ning kõigile üllatuseks oli sel aastal ka mitu valimisreklaami.

"See on kapitalismi ja merkantiilsuse pidupäev, kus inimesed eelkõige loevad raha ja mõtlevad kaubanduse peale. Natuke vähem küll selle kunstilise elamuse peale, mis seal reklaamides on," märkis Reinaas. "Aga tõsi on, et Ameerikasse see kõik sobib. See on vägev pidu."

Reklaamisekund maksab Super Bowlil umbes 200 000 eurot, tõi ta välja. "Ehk 30-sekundiline reklaam maksab pealt 5 miljoni euro, 1-minutiline üle 10 miljoni euro. Seega kogu selle õhtu käive selle saate pealt on pealt 300 miljoni euro, mis on enam-vähem see summa, mis kogu Eesti reklaami- ja meediatööstus suudab aastaga kokku lüüa."

2020. aasta Super Bowli reklaam Pringles'itele telesarja "Rick and Morty" Autor/allikas: AP/SCANPIX

Super Bowlil on neli vaheaega, mis on kõik täidetud superstaaride ja reklaamidega, jätkas Reinaas. Reklaamijaid oli tema sõnul üle viiekümne ja reklaame endid üle saja. "See on üks korralik vaatamine. Tasub ette võtta."

Reinaasa sõnul oli tänavusel Super Bowlil üks trende see, et enamus reklaame kas tsiteerisid mõnda filmi või kultuurinähtust. Samuti tuleb tema sõnul kaasaja reklaamide puhul väga hästi tunda konteksti, kus see reklaam on.

Ta tõi ka välja, et õllereklaamid on tavaliselt Super Bowli üks oodatumaid reklaamišedöövreid, sest seal saab alati pulli. "Seal on ägedad võtted ja ohtralt head nalja ja kuulsusi. Sel aastal olid enamus õllereklaame üsna klišeelikud või nigelad."

Reinaas nentis, et Super Bowl on olnud ettevõtmine, kuhu poliitikud ei ole tahtnud väga oma nina pista, kuna see kõik lõhnab nii rämedalt raha järele. "Aga on üks mees, kes ei karda välja öelda, et tal seda va kõbinat on ja seetõttu üllatuseks kõigile oli sel aastal päris mitu valimisreklaami."