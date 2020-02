Hannes Hermaküla katsetas kapsel- ja konteinerhotelle

"Tunne on selline nagu tuleksin hambaarsti kabinetti. Väga steriilne, puhas ja ilus on kõik," kommenteeris reporter Hannes Hermaküla kapselhotelli sisenedes. Öö kapslis maksab 30 eurot.

Oma kapsli leidmiseks väljastati Hannesele tšekk toa ja kapi infoga. "Ma toksin oma koodi sisse ja nagu naksti, kapp tuligi lahti. Aga kui ma siia nüüd asjad rippuma panen, siis nad väga ei mahu. Mantli ja frakiga kindlasti tulla ei saa," kommenteeris ta pisemavõitu kappi uurides.

Kui kapp üle vaadatud ning mahutavus testitud, sisenes Hannes ootusärevalt oma hotellituppa. "Nii väikses hotellitoas pole ma varem olnud. Selline laevakajuti või rongikupee tunne tekib," kirjeldas ta ning lisas, et püsti seisma sinna ei mahu.

Pärast kapsli funktsioonidega tutvumist sulges Hannes ukse ning proovis seal magada. Peale mõningast pikutamist tuli aga tõdeda, et keset päeva pole kuigi lihtne und saada. Küll aga tekkis pikutamise ajal tunne nagu sõidaks kapsel uude kohta. "Siin sees on ehtne Tähesõdade-tunne, et ma nüüd jõudsin uude galaktikasse," kirjeldas ta.

Pikutamise ajal kerkisid Hannesel hotelli kohta aga mõningad küsimused. "Mis saab siis, kui siin kõrval käib mula? Mis siis, kui ma tulen siia koos oma naisega? Kas ma pean kahekesti temaga ühte kapslisse pugema või teeme nii, et mina ostan ühe kapsli ja tema teise ning siis magame üksteise peal?"

Kui kapselhotell üle vaadatud, suundus Hannes Telliskivis asuvasse konteinerhotelli, mille ühe öö maksumus on kapselhotellist kaks korda kallim. Seda ei saa neile aga pahaks panna, sest iga konteiner mahutab ühe asemel kaks inimest ning lisaks kuulub toa juurde ka vannituba.

"Esimene mulje on päris normaalne, ootasin selliseid koledaid roostes ja tilkuvaid konteinereid, aga siin on päris okei," kommenteeris ta. "Kui merekonteinerist rääkida, siis tekib selline tunne, et tegu on pimeda urkaga, aga nemad on teinud nii, et absoluutselt iga konteineri üks külg on täispikk ja suur aken."

Voodis lebades tekkis Hannesel tunne nagu pikutaks ta kusagil pööningul, kuhu on spetsiaalselt üks tilluke tuba ehitatud. "Pisikene teine, aga kui ma üksi tulen, on ideaalne," kommenteeris ta ning lisas, et on analoogsetes hotellitubades varemgi ööbinud.