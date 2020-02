Live-video: Uku Suviste "What Love Is"

Minikontserte saab reaalajas kuulata Raadio 2 erinevates saadetes päeva jooksul.

"What Love Is" autorid on Uku Suviste, Sharon Vaugh.

Uku Suviste Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.