Live-video: Uudo Sepp "I'm Sorry. I Messed Up"

Minikontserte saab reaalajas kuulata Raadio 2 erinevates saadetes päeva jooksul.

"I'm Sorry. I Messed Up" autor on Andrei Zevakin.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.