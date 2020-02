Ilmus kodumaise suhtekomöödia "Asjad, millest me ei räägi" treiler

Märtsis jõuab Eesti kinodesse filmi "Svingerid" tegijate uus suhtekomöödia "Asjad, millest me ei räägi". Nüüdseks on ilmunud ka filmi treiler.

Film toob vaatajani viie erinevas vanuses paari suhteprobleemid ja salafetišid. Viis paari, viis probleemi, viis moodust probleeme lahendada.

Menukomöödia "Svingerid" tegijate uue filmi kesksetes rollides astuvad üles Jan Uuspõld, Ragne Pekarev, Rain Tolk, Jekaterina Novosjolova, Egon Nuter, Liina Tennosaar, Kait Kall, Klaudia Tiitsmaa, Sten Karpov, Liis Karpov. Filmi režissöörideks on Andrejs Ekis ja Tanel Ingi.

Tegu on kohaliku uusversiooniga Austraalias 2013. aastal valminud suhtekomöödiast, mis kandis pealkirja "The Little Death".

Eesti versioon pealkirjaga "Asjad, millest me ei räägi" esilinastub 6. märtsil.