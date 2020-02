Tommy Cash vastab Vogue Russia videos 33 küsimusele

Mänguline küsimuste-vastuste meenutab oma olemuselt pigem köitvat muusikavideot. Cash räägib videos vene keeles, et tema praegune lemmikmuusik on Daniel Lopatin, keda tuntakse artistinimega Oneohtrix Point Never. Cash paljastab, et esimene album, mille ta kunagi ostis, oli Eminemi "The Eminem Show". Lisaks avaldab ta, et tahaks elada Tšornobõlis ja harrastada vabavõitlust MMA-d.

Oma lemmikdisainerina nimetab Cash muidugi Rick Owensit, kellega ta tihedat koostööd on teinud.

Oma lemmiknäitlejana toob Cash välja Christian Bale'i, hetke lemmikfilmina aga "Jokkeri", mis kandideerib tänavu ka parima filmi Oscarile.

Lisaks vastab Cash küsimustele nagu kas ta usub UFO-desse või millist nõu ta iseendale annaks.

Varem on Vogue Russia 33 küsimuse formaadis osalenud Venemaa menukad räpparid nagu Husky ja Face.

Eelmise aasta sügisel pääses Cash oma kelmika Instagrami videoga ka Vogue'i ametlikku veebiväljaande lehele, poseerides Rick Owensi ja Michele Lamyga koos voodis.