Trafficu solist Silver Laas: halvavat närvi sel aastal ei tule

14 aastat musitseerinud Traffic tiirleb sel aastal Eesti Laulu karussellil. Trafficu solist Silver Laas tõdes, et aastad on läinud kiiresti ning Trafficu viimasest korrast Eesti Laulul on möödas juba kuus aastat.

"Lavad on suuremaks muutunud ja on teistmoodi. Närviga on mõõdukas, midagi hullu ei ole," ütles Laas ETV saates "Terevisioon", et elevus on hea, aga halvavat närvi tal sel aastal peale ei tule.

Laasi sõnul hoiab Eesti Laul bändi erksana. "Ju on asjad, mida tahaks endale või teistele tõstada ja lugu tundus sobivat. Tegelikult on see trall, mis kestab mitu kuud, nauditav. See on äge asi, mida teha," põhjendas Laas, miks Traffic taas Eesti Laulul on.

Traffic ise osaleb Eesti Laulu looga "Üks kord veel" ning Laasi sõnul on tugevaid konkurente palju. "Meie poolfinaal on väga raske, seal on väga palju häid lugusid sel aastal. Võta üks ja viska teist, kõik on väga vinged," kiitis ta.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.