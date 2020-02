Eesti Laulu poolfinalist Mariliis Jõgeva osaleb konkursil lauluga "Unistustes". Lauljatari sõnul on tänavu võistlustules väga erinäolised artistid ning tal on raske kedagi oma konkurendiks nimetada.

"Väga raske on öelda, kes meeldib rohkem, kes mitte. Häid on palju ja väga tugevaid laule on tohutult palju," kiitis Jõgeva tänavusi konkurente ETV saates "Terevisioon".

Jõgeva lisas, et sel aastal on võistlustules paljud tema sõbrad. "Mul on raske öelda, et nad on mu konkurendid," tunnistas Jõgeva.

Jõgeva enda võistluslaul "Unistustes" ootas oma võimalust juba 2018. aastast, mil see valmis sai. "See lugu jäi natukeseks ajaks seisma. Me leidsime produtsendiga, et ta ei ole veel täielikult valmis ja me panime ta ootele. Me andsime talle viimase lihvi ja tegime teda natuke ringi," ütles Jõgeva, et lõpuks otsustati pala Eesti Laulule saata.

Jõgeva lisas, et spetsiaalselt konkursi jaoks ta seda laulu ei kirjutanud. "Ma kirjutan laule tunde järgi, ma istun klaveri taha ja hakkan laule kirjutama nii, mis mul seest tuleb ja mis emotsioon mul sees tekib. See lugu sai alla kolme minuti pikk ja sobib minu arvates ilusasti sellele konkursile," selgitas ta.

Muusikakarjääri jooksul on Jõgeva osalenud rohkelt erinevatel lauluvõistlustel alustades "Laulukarusselliga" ja lõpetades superstaarisaatega. "Ema ütleb, et ma hakkasin enne laulma kui rääkima," ütles Jõgeva, et muusika on tal veres.

Tihedamalt alustas Jõgeva laulmisega juba lasteaias. "Ma esimesed korrad nutsin ja kartsin ja ei julgenud esineda," ütles Jõgeva, kes mõistis lõpuks, et tegelikult on esinemine see, mida ta südames teha tahab.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.