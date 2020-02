Els Himma läbilöögivõimalusest Nõukogude Liidus: minu eesmärk polnud suureks staariks saada

"Esimene emotsioon oli üllatus, siis imestus ja siis hea meel ka. Ma mõtlesin, et olen ju nii kaua laulnud, vastu olen saanud lilli, häid sõnu, naeratusi, aplausi ja nüüd ka veel aumärgi. Olen selle eest tänulik Eesti inimestele ja oma kuulajatele," ütles Himma "Vikerhommikus".

Himma meenutas saates aega, mil oleks peaaegu sõlminud lepingu Moscow Music Hall-iga. Nõukogude Liidu megastaari temast siiski kunagi ei saanud. "Mind käidi välja valimas ja nende soov oli leida Eestist laulja, kes on just džässi suunitlusega, kes laulab teise tämbri ja tunnetusega," meenutas Himma.

Himma sõitis Moskvasse kohale ning sai kohapeal väga hea klapi sealsete muusikutega. "Aga kui mulle tuli realistlik pilt ette, mis see tegelikult tähendab, kui ma seal juba kaks kuud olin olnud, et kodust ära ja kõik muud probleemid ja see mentaalsus ka ei klappinud," meenutas Himma.

Laulja Els Himma, saade "Disko Sound" 1978 Autor/allikas: Heidi Maasikmets

Ta lisas, et polnud selliseks väntsutuseks valmis. "Ma tundsin, et kui ma nüüd kirjutan lepingule alla, olen ma kadunud hing. Mul oli selline tunne, et minu närvikava potentsiaal ei ole nii suur ja võimas selle jaoks. Kuna minu eesmärk pole kunagi olnud suureks staariks saada, siis lahendus saigi olla ainult see, et tulin ikka koju tagasi ja tundsin ennast siin väga hästi," selgitas Himma.

Muusikaga tegeleb Himma aktiivselt aga tänase päevani, esinedes näiteks pulmades. "Seal palutakse teinekord laule, mille peale ma ise ei tuleks ja tänapäeva noorte muusikat. Ma olen sellega täiesti kenasti hakkama saanud," oli Himma rõõmus.

Palju aega on Himmal kulunud aga oma orelikunstnikust venna Rolf Uusvälja loomingu säilitamisele. "Miks ma suhteliselt vähe laulsin, minu aja võttis ära venna muusika CD-de peale panemine, suure mälestussamba tegemine, raamatu väljaandmine ja nii edasi," põhjendas Himma, miks teda viimastel aastatel laval vähe näha on saanud.

Himma lisas, et naudib võimalust olla oma aja peremees ning kohtub tihti eakaaslastest sõpradega. "Meil on juba ka tervist puudutavad jutud, mis mind eriti ei huvita, aga ma kuulan alati kannatlikult ära, mis teistel öelda on," naeris Himma, et tema tervisega on kõik korras.