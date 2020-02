Tomi ja Anni Rahula toidueksperiment aitas neil mitmekordselt säästa

Anni ütles, et eksperiment sai alguse uue aasta lubadusest. "Inimesed tarbivad tohutult toitu, jätavad selle alles ja viskavad ära," ütles Anni ETV saates "Ringvaade", et eestlased viskavad aastas toitu ära saja miljoni euro väärtuses.

Rahulate sõnul jäi neil pärast eksperimenti muidu toidule kulunud raha alles mitmekordselt. "Me väljas käisime harvemini söömas, tegime spetsiaalsed plaanid, mida järgmisel päeval sööme, ja kindlasti oligi see raiskamise mõte kõige suurem," ütles Anni.

Tomi sõnul polnud tegelikult tegemist väljakutsega, vaid mõistusega käitumisega. "Mina ostsin jaanuaris ühe kohvi väljas ja see oli kogu väljas söömine," ütles Tomi, et tihti läheb just restoranides palju raha.