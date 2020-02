Grete Lõbu ja Hannes Hermaküla katsetasid suuskadeta suusatamist

"Ääretult head uudised - lumi tuli maha! See tähendab seda, et me ei jaksa enam spordisaalis olla," kuulutas Hannes suusakepid käes metsa all seistes. Kahjuks tõelisest lumest oli asi kaugel ja päris suuskadega polnud metsa all midagi peale hakata. Gretel ja Hannesel oli aga teine plaan, nad palusid Raul Ollel näidata, millised on alternatiivsed sportimisvõimalused.

"Me teeme täna lausa kaks trenni korraga. Kõigepealt imiteerime ja peale imitatsioonitrenni sõidame veel natuke rullsuuski," selgitas murdmaasuusataja ja lisas, et imiteerimise näol üritatakse tõusu peal jäljendada klassikalise sõidustiili tehnikat ilma suuskadeta.

Nii hakkasidki kaks suusasõpra trenniga pihta. Katsetasid ja katsetasid, kuid imiteerimine ei tulnud neil sugugi kergesti välja. "Ma vist tegin liiga pika sammu jah," kommenteeris Grete oma sooritust, mille peale teised kõva kõhutäie naerda said. "Grete sa oled hullult hea õpilane, sest sa saad juba ise ka aru, mis sa valesti tegid," itsitas Raul.

Pärast imitatsioonitrenni võeti ette rullsuusasõit. "Rulli peal on tehnilise soorituse osatähtsust oluliselt rohkem," selgitas Raul ja lisas, et talvised kepikulbid tuleb enne rullitamist suviste vastu vahetada.

Kui saapad jalas, asutigi rullitama. "Mida kindlamini sa ennast tunned, seda rohkem lükka hoogu juurde," hõikas suusaäss Raul kahele amatöörrullitajale. "Kas sa üldse pidurdada oskad," küsis Hannes Gretelt. "Siin ei olegi pidurdada vaja," hüüdis hoo sisse saanud Raul lõbusalt.

Grete aga nii lõbusalt end ei tundnud. Tema arvates on rullsuusatamine siiski ohtlik spordiala, mida teistele nii kergekäeliselt ei soovitaks. "Ei meeldi. Ma ei saa aru, kuidas ma nii saamatu olen," lausus ta nördinult. "Kohe hakkab meeldima, lihtsalt lükka," ei andnud Raul lõpuni välja alla.