Tiit Maran abist Austraalia loomadele: alahindasin Eesti inimesi

Tallinna loomaaed aitas eestlaste abiga koguda Austraalias hädas olevatele loomadele üle 70 000 euro. Loomaaia direktor Tiit Maran ütles, et on positiivses mõttes Eesti inimestes üllatunud.

"Ma pean ütlema, et ma kindlasti Eesti inimesi oma sisemuses natukene alahindasin, sest kui me reedel teatasime ja esmaspäeval öeldi, et kahe päeva jooksul on tulnud seitse ja pool tuhat eurot enam kui 300 inimeselt, siis see tundus mulle täiesti uskumatu," ütles Maran ETV saates "Ringvaade".

Marani sõnul on meeliülendav, et toetusi on saatnud nii kooliõpilased kui ka pensioniealised. "See valmisolek kuskil kaugel kedagi aidata on Eesti inimestes tugevalt sees," lausus Maran.

Eestis kogutud raha saadetakse Austraalia loomade assotsiatsioon fondile, kes suunab raha põlengutes kannatanud loomade abistamiseks.

Marani sõnul on praeguseks põlenud 15 protsenti koaalade elupaikadest, kuid kannatada on saanud ka paljud teised liigid. Eriti ohustatud on nokkloomad. "Keegi ei tea, mis see tegelik maht on," ütles Maran. "Põlevad just need metsased alad, kus kõige rohkem loodusrikkust on," lisas ta.