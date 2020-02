Galerii: Veebruar tuli lumikellukestega

Soe veebruari algus pani lumikellukesed üle Eesti õitsema. ERR-i lugejad on saatnud fotosid mulla seest nina välja pistnud lilledest. Kui ka sinul on pilte, mida jagada, lae need lehele Minupilt.err.ee .

Jaanuar möödus kõikjal väga soojalt ja lund jagus üksikutes kohtades üksikutele päevadele. Riigi ilmateenistuse andmetel oli Eesti keskmine õhutemperatuur 2020. aasta jaanuaris 3,1 kraadi, mistõttu võis juba jaanuaris esimesi lumikellukesi ja isegi sinililli märgata.

Alanud nädal toob üle Eesti külmakraade. Teisipäeval on ilm üsna kuiv ja karge: öösel on külma kuni 7 kraadi, ka päeval valitsevad miinused. Kolmapäeva öö püsib kuiv ja külma on kuni 8 kraadi, pärastlõunal jõuavad loodest sajupilved, esialgu lume ja lörtsina, saartel ka vihmana. Neljapäeval läheb jälle veidi külmemaks: öö on paljudes kohtades sajune.