Eesti Laulul läheb suurimaks rebimiseks meeste vahel, naistest paistavad välja Shira ja Laura

Veebilehe Eurovision World andmetel on Uku Suviste võiduvõimalus lauluga "What Love is" 21 protsenti, Jaagup Tuisu ja laulu "Beautiful Lie" võiduvõimalus on 20 protsenti. Rasmus Rändvee võiduvõimalus on lauluga "Young" 16 protsenti, talle järgneb Stefan 9 protsendiga.

Laura laul "Break Me" võidab 6-protsendise tõenäosusega ja Shira laulul "Out in Space" on 5 protsenti võimalust võita Eesti Laulu tänavust konkurssi.

Veidi paremat edu ennustavad Shira loole Eurovisiooni fännid. 245 vaadatuima Eurovisiooniblogeri edetabelite analüüsist selgub, et kõige sagedamini peetakse esikoha võitjaks Jaagup Tuisu lugu (203 korral) ning kõige sagedamini on teisel kohal Shira lugu (188 korral).

Kui Eestis on seni peetud põhilisteks favoriitideks veel ka Uku Suviste ja Rasmus Rändvee lugusid, siis välismaiste eurolaulufännide edetabelites on Rändvee kõige sagedamini kolmandal kohal (187 korral) ja Suviste kõige sagedamini (178 korral) neljandal kohal.

Shira sõnul annavad välismaa fännide kõrged hinnangud talle hoogu juurde. "Esmalt on siiski oluline Eesti inimeste arvamus ja pääs poolfinaalist edasi. Samas on see kahtlemata innustav, et rahvusvaheline publik on Eesti Laulu 24 konkurendi hulgast minu laulu sellisel moel üles leidnud," lisas ta. "Sisestasin sellesse palju oma hinge ja mul on hea meel, et Euroopa publikut mu laul kõnetab," ütles Shira.

21-aastase Shira ehk Marika Rodionova jaoks pole tänavusel Eesti Laulu konkursil osalemine tegelikult päris esimene kord. Möödunud aastal laulis ta tausta Victor Crone'i võidu laulule "Storm". 2019. aasta suvel ilmus väga edukas singel Kisma ft. SHIRA - "Shine Over Me", mille andis välja tuntud Hollandi plaadifirma Spinnin' Records. Tänavuse võistluslaulu "Out in Space" kirjutas Shira koos muusikaprodutsent Karl-Ander Reismanniga.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril. Shira astub ülesse teises poolfinaalis. Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis ning selle võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.