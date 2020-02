Egert Milder ekstreemsest lavashow'st: tuleb teha nii, et ma haiget ei saaks

Juba järgmisel nädalal stardivad Tartus Eesti Laulu poolfinaalid, kus ühe võistlejana astub lavale ka Egert Milder. Egert lubas, et laulu "Georgia On My Mind" lavashow tuleb värvikireva ja isegi ekstreemsena.

Milder ütles ETV saates "Terevisioon", et laulu ootavad ees veel vaid väikesed muudatused. "Nüüd tuleb seda kõvasti läbi mängida. Kuna seal on ekstreemsemat asja, tuleb teha nii, et ma laval haiget ei saaks," avaldas Milder, kes lavashow'st palju lähemalt rääkida ei saanud.

Küll aga tunnistas Milder, et toob Eesti Laulu lavale väga värvilise klaveri. "Tekkis idee, et kuna Gruusias on hästi värvilised klaverid, tundus, et tahaks ka värvilist klaverit," ütles Milder, kes on viimased päevad lihvinud ja värvinud koos disainer Britt Samosoniga üht klaverit. "Tahaks sellist klaverit, mis jääks pikalt minuga koju või bändi prooviruumi, et tähistada seda ägedat perioodi elus," ütles Milder.

Loo video filmis Milder Gruusias ning Gruusia inimesed on muusiku hästi vastu võtnud. Kui Egert oma laulu detsembris avaldas, lõi Gruusia meedia kihama. Ligi 20 Gruusia veebiväljaannet kajastasid Milderi laulu ning vaimustus pole siiani vaibunud. "Nädal tagasi ma käisin Gruusias telesaadetes esitamas lugu ja andmas intervjuusid. Kokku oli kolm telesaadet, raadiod ja erinevad intervjuud," ütles Milder, et südameikoone saadavad Gruusia fännid talle iga päev.

Ka muusikavideos lõid kohalikud hea meelega kaasa. "Me isegi ei suutnud täpselt seletada, mida me teeme, aga nad tahtsid igatahes kaamerapilti saada," naeris Milder.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.