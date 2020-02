Šamaan Inge Saar valmistab ise trumme

Orikülas, Põhja-Pärnumaa vallas elab naine, kes valmistab loomanahkadest šamaanitrumme. Nahku hoiab ta sügavkülmas.

Seal on vahe sees, mis looma nahast trummi teha, nii heli kui ilu mõttes. Näiteks õhuline kitsenahk on ilus ja annab trummile kõrgema ja heledama kõla, tutvustas perenaine Inge Saar.

Saar on šamaanina tegutsenud juba aastakümneid, aga trummideni jõudis ta hiljem. "Ma algul arvasin, et mul ei ole mingeid lisavidinaid vaja selle maailma tunnetamisel, aga siis üks tuttav ütles, et mis šamaan sa oled ilma trummita," rääkis proua.

Siis hakkas ta katsetama ise trumme teha ning talle hakkas see tegevus käsitööna meeldima. "See nõuab teistmoodi süvenemist ning kuna ma ei tee neid masstootmiseks, siis ma võtan endale aega," seletas šamaan, kes võimalikult palju, ka paelu teeb ise. Tellimistööd ei võta ta enne ette, kui on kuulnud tellija häält.

