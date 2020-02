"Kroon" vahetab kuningannat

Netflixi hittseriaali "Kroon" tegijad teatasid, et sari lõpeb mõnevõrra varem, kui arvati - juba viienda hooajaga. Olivia Colmani asemel hakkab eakat Elizabeth II-t kehastama Imelda Staunton, vahendab Õhtuleht.

Sarja looja ja stsenarist Peter Morgan oli algselt plaaninud kuut hooaega, kuid nüüd on ta veendunud, et viienda hooajaga on paras otsad kokku tõmmata.

Morgan kinnitas novembris levima hakanud kuuldusi, et Tema Majesteeti kehastab viimasel hooajal Imelda Staunton, kes hiljutises "Downton Abbey" filmis mängis Lady Maud Bagshaw'd. "Imelda on vapustav anne ning temast saab Claire Foyle ja Olivia Colmanile võrratu järglane," ütles Morgan.