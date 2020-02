Toomas Lasmann: oli aegu, kus kuskil suud lahti teha ei saanud

Äsja presidendilt Valgetähe V klassi teenetemägi pälvinud Lasmann ütles, et enda silmis on ta eelkõige režissöör. "Aga võibolla siis minu oskus häälega publikut mõjutada on üle mänginud kõik minu muud tööd," nentis ta. "See tekitab kahetise tunde, et üks asi on jäänud nurga taha.

Lasmanni sõnul on paljud talt küsinud, miks ta läks televisioonist režissööri kohalt ära. "Ma ei läinud, mind koondati," täpsustab ta. "See oli 1996, kui oli Eesti Televisioonis suur koondamiselaine. See jäi nagu kergelt torkima."

Siis oli aga tema jaoks pealelugemiste kõrgperiood ning populaarsus oli meeletu. "See tähendas, et praktiliselt kuskil suud lahti teha ei saanud, sest igaüks kohe vaatas. Viljandis või kuskil kukkus raamatupoes müüjal terve raamatuvirn alla, kui ma küsisin müüjalt, et tere, kas teil seda raamatut on," meenutas Lasmann.

"Teine eripära on see, et sa pead olema kogu aeg terve," ütles telehääl, kes praegu Türil elades sõidab iga nädal Tallinna, et lugeda sisse laupäevaks loodusdokk.

Oma veenva esituse eest ütleb lavakunstikoolis näitlejaks õppinud Toomas Lasmann tänu võlgnevat suurepärastele lavakõne õppejõududele nagu Kaarel Toom, Leo Martin, Aksel Küngas. "Vanem põlvkond näitlejaid teab neid," märkis Lasmann.

Tema esmane unistus oligi näitlejaks saada, ent elu viis teda 1960ndail raadiosse ja televisiooni. Töötas kõigepealt Eesti Raadios diktorina ning jätkas ETVs režissööri abina.

Oma töö eripärast kõneldes rõhutas Lasmann, et algusaegadel luges ta filmidele ja sarjadele peale otse-eetris. Nii juhtus ka apse, näiteks ükskord "Kapten Klosi" seriaali lugedes ütles ta "Kapten Klos ilmus teie käsul" asemel "Kapten Klops ilmus teie käsul".

Oma režissöörikogemustest meenutas Lasmann näiteks koostööd Alla Pugatšovaga, millest sündis aastal 1978 saade "Alla Pugatšova teater". Lasmanni sõnul oli lauljatar niivõrd võlutud välisvõtetest Kadrioru pargis, et läks paar kuud mööda ja kutsuti ta Moskvasse tegema Alla Pugatšovast filmi. "See oli peaaegu käsu korras ja nii sündiski," ütles Lasmann. "See on minu režissööritöödest üks paremaid."

