Egert Milder: grusiinlased on mu laulu eest tänulikud

Eelmisel nädalal käis Milder kolmes Gruusia telekanalis ja raadiotes, tehti intervjuid, põhjuseks tema lugu "Georgia (On My Mind)".

Kolm aastat Gruusias elanud muusik ütles, et tema teemavalik läheb Gruusias inimestele korda. "Gruusial ei ole lihtsad ajad, seal on kogu aeg rahutused, mingi osa on okupeeritud, ja kui neile tähelepanu pöörata, on nad tänulikud," sõnas Milder.

ETV saatejuht Piret Järvis-Milder ütles, et talle on abikaasa lugu samuti üha rohkem meeldima hakanud: "Ma võin puhta südamega öelda, et olen Egerti fänn, aga mis mulle selle laulu juures kohe meeldis, oli see, et seal on kaks sõnumit: ühest küljest Egerti isiklik hüvastijätt Gruusiaga, aga teisalt on Georgia ka naisenimi ja laiemalt saab seda võtta armastusloona."

Milder juhtis Gruusias uue Thbilisi lähedase uue linnaosa projekteerimist ning paar pidi kolm aastat eraldi elama. Milderid kohtusid siiski aegajalt ka Gruusias ning mõlemad kiitsid gruusia kööki. "Aegajalt käime Tallinnas Argo baaris, et Gruusia maitseid tunda," sõnas Piret.

Milderid esitasid saates ka Kaspar Kalluste, Matteo Capreoli ja Egert Milderi loo "Love+Live+Grow".

Vaadake intervjuud rohkemate Gruusia-muljetega ja kuulake muusikat videost.