Toivo Tänavsuu: arstiks õppimine ei ole ajakirjanduslik eksperiment

Pühapäevases saates "Hommik Anuga" on külas Eesti Ekspressi ajakirjanik ja meditsiinitudeng Toivo Tänavsuu, kes Vähiravifondi aktivistina on aidanud ravida tuhandet inimest.

"See on tegelikult ime, koguda kokku üle Eesti annetustena kümme miljonit eurot ja anda inimestele võimalus elada, võimaldades neile parima ravi," tõdes Tänavsuu. Ta lisas, et valdavalt pole tegu suurannetajate ega filantroopidega, vaid eraisikutega, kellelt keskmine annetus on 15 eurot.

"Kõik need tuhat ei ole elus, aga lootus on teinekord tähtsamgi. Mõni on saanud mõne lisaelukuu ja siiski lahkunud," nentis Tänavsuu, aga lisas, et on saanud liigutavaid kirju haigete lähedastelt, ka juhul, kui ravi ei ole tulemusi andnud.

Inimeste aitamine viis ajakirjandusest ühel hetkel tüdinud Toivo Tänavsuu aga mõttele minna õppimagi Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, kooli, kust tal on juba audiovisuaalse meedia alane kõrgharidus.

Mitu korda sa viie õppekuu jooksul oled minestanud, küsis saatejuht Anu Välba. "Mõned valged näod on kursusel olnud," ütles Tänavsuu. "Laibakumis on laibad, mis meenutavad vinnutatud liha, kergelt närtsinud." Ta kirjeldas, milline surnud inimene seestpoolt välja näeb.

"Ma teen seda endale," seletas kauane ajakirjanik Tänavsuu, kes ka oma õpinguist lugusid kirjutab. "See ei ole ajakirjanduslik eksperiment. Ma tahan arstiks saada. Kuigi ajakirjandus on väga lahe, ma ikkagi tahaks arstina töötada."

Vaadake avameelset intervjuud videost.