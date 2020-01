Pipi osatäitja Merit Männiste: keerulises olukorras mõtlen sageli, mida Pipi teeks

Karisma on Pipit kehastanud 20 aastat ja leiab, et Pipi tegelaskujule on juba Astrid Lindgren andnud midagi, mille tõttu on ta lastele iidol.

"Ta on lõbus, väga avatud meelega. Ta on kaastundlik. Ta saab alati hakkama. Tal on kullarahad, temaga saab mänguasju osta, temaga saab poes käia. See ongi see vist, mis selle juures võlub," nimetas Karisma.

Männiste usub, et iga Pipi on omamoodi. "Loomulikult ma vaatan uhkusega kõiki Pipisid ja austan kõiki Pipisid, aga kui sa teed ise etendust, siis üritad oma väikest krutskit sinna lisada. Aga muidu jah – Pipi jääb ikka Pipiks."

Männiste usub, et Pipi fenomen on positiivsus ja see, et Pipi saab alati hakkama. "Ma olen näiteks mõelnud, et kui ma olen kusagil keerulises olukorras, siis ma mõtlen, et mida Pipi sellises olukorras teeks. Pipi ei löö kõhklema millegi ees ja Pipi ei karda midagi. Pipi annab tegelikult mulle nii palju enesekindlust."

Nii Karismal kui ka Männistel on meeles üks, väikeste erinevustega lause Pipi-muusikalist: Ära karda, Pipi saab alati hakkama (Männiste) / Ärge minu pärast muretsege, mina saan alati hakkama (Karisma).

Karisma usub, et tänapäeva lapsed saavad Pipist kindlasti omamoodi aru. "Sel ajal, kui mina Pipina välja tulin, said lapsed asjadest teistmoodi aru. Aga see, et Pipi saab alati hakkama ja ei karda midagi – see on neil ka."

Nii Karisma kui ka Männiste tõdesid, et aktiivsus ja tempo on praeguse aja laste jaoks lavastuse juures olulised. Männiste tõi näiteks, et rahulikumate stseenide juures tajub ta küll publiku hulgas sagimist. "Aga kui tempo on peal, on kõigil hea."

Kahe – 1969. ja 2011. aastal esietendunud – Pipi-lavastusega on kokku antud Estonias 500 etendust. Karisma märkis, et oleks tore, kui see edasi läheks. Männiste sõnul kasvavad ka uued lapsed kogu aeg peale, nii et selle kavas püsimine oleks igati õigustatud. "Kui Pipi ajaga kaasas käia suudab, siis miks mitte," sõnas Karisma.