Raamatutakso korjab nädalavahetusel Tallinna inimestelt unarusse jäetud raamatuid

Raamatutaksot korraldab raamatupood Read, mis sel nädalavahetusel mööda linna inimestelt unarusse jäetud raamatuid kokku kogub.

"Meil on läbitöötatud marsruut. Inimesed kirjutavad meile enne ja siis me sõidame erinevaid kodusid läbi ja võtame neid raamatuid vastu," selgitas raamatupoe Read müüja Elss Raidmets.

Ta märkis, et nad ei taha väga katkisi raamatuid ja nõukogudeaegset propagandakirjandust. "Ma kahtlen, et keegi seda enam lugeda tahab."

Raidmets selgitas, et päris tõstukiga nad näiteks poole tonni raamatute järele ei tuleks, küll aga tahavad nad sel juhul saada enne pilti, et vaadata, kas nad üldse on neist raamatutest huvitatud ning seejärel valmistavad ette, et neile järele tulla.

"Ringvaade" tegi Franz Malmsteni autojuhtimisel raamatutaksoga sõidu kaasa. Teiste hulgas jõudsid nad näiteks Juku-Kalle Raidi juurde, kes tõdes, et ahne lugejana on ta ka ahne raamatukoguja.

"Mõistlik on, et need raamatud, mida sa ei loe teist korda – mis ei tähenda, et nad on halvad, aga sul ei ole füüsiliselt aega – anda kellelegi, kelle need teevad rõõmsaks," märkis Raid.

Kui keegi "Ringvaate" vaatajatest soovib oma unarusse jäänud raamatud Raamatutaksole anda, saab ühendust võtta Facebooki kaudu. Taksoaktsioon on ühe nädalavahetuse üritus, aga muidu on nad alati kuuldel, märkis Raidmets.