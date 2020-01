"Ongi Koik" lõpetab, ETV2 liigub huumoriformaadis edasi uute ideedega

"Tundus, et kolm hooaega oli selle formaadi jaoks piisav ja nüüd peaks sealt uute ideedega edasi liikuma. Selle saatega me arendasime talenti, mis oli hädavajalik, arvestades, et poliitilist satiiri on Eesti telemaastikule jõudnud äärmiselt vähe," selgitas Salu.

Praegu veel konkreetseid plaane edasiseks pole, kuid ehk juba sügisel võib näha ETV2 eetris uut huumorisaadet. "Me plaanime satiiri- ja meelelahutuse formaati arendada sügiseks, aga oleme praegu oma mõtete ja plaanidega veel algfaasis," tunnistas Salu.

Ta lisas, et loodab tulevikus koostöö jätkumist "Ongi Koigi" saatejuhi Märt Koikiga. "Hea meelega teeks temaga ja tegelikult terve "Ongi Koik" saatetiimiga tulevikus veel koostööd, sest saatetiim oli professionaalne ja äärmiselt tore," kiitis Salu.

"Ongi Koik" alustas ETV2 kanalil 2018. aasta sügisel, läbi hooaegade naerutasid saates televaatajaid saatejuht Märt Koik, koomikud Kaarel Nõmmik ja Mattias Naan, näitlejad Liisa Pulk ja Elisabet Reinsalu.

Vaata "Ongi Koik" meeldejäävamaid sketše:

Siim Kallas ja jaburdamine

Kalle Tamm-Vahur

Nädala nuhtlus: veganid

Luiis Naavel

Intervjuu Jüri Ratas-Tooliga

Influentser Uudu Peer

Naani ja Nõmmiku valimiskompass Jaak Madisoniga

Mis kujul esineb Tätte?

Nädala rant: Varro Vooglaid