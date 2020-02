Karl Tipp alustas muusikuteed klaveriõpingutega Paide muusikakoolis. Pianisti Karlist siiski ei saanud, sest klaveriõpetaja soovitas tal eriala vahetada. Karl on õpetajale selle nõuande eest praegu väga tänulik. Ta valis klassikalise saksofoni, sai esimest juhatust Olavi Oismanni juures ja läks siis edasi õppima Georg Otsa nim. muusikakooli Lauri Sepa klassi, lisaks kompositsiooni Tatjana Kozlova-Johannese juurde. Nüüdseks on Karlil omandatud bakalaureuse kraad EMTA-s saksofoni interpretatsiooni alal Olavi Kasemaa käe all.

Karl räägib oma pilli võludest ja võimalustest suure entusiasmiga. Saksofoni teatakse rohkem džässmuusika kaudu, kuigi sellele on kirjutatud ka palju klassikalist repertuaari. "Saksofoni tämber tekitab minus alati sellise sooja tunde. Seda pilli ei ole üle mõistuse raske õppida, sest ta on tehniliselt üsna käepärane, aga võhma ja head kopsumahtu nõuab ta küll. Tuleb käia jooksmas, ja harjutada tuleb ka järjepidevalt, tundega, et see pill on osa sinust", leiab Karl.

Kui muusikast küllalt saab, maandab Karl pingeid tantsimisega või võtab kätte pintsli ja maalib, lihtsalt enda lõbuks.

Kriitikat Karl ei pelga, hinnates ausaid arvamusavaldusi rohkem kui formaalseid kiidusõnu. Ta leiab, et tööd tuleb teha mõttega, ja et ka tehniliselt keerukate palade juures pole peamine mitte see, kui kiiresti sõrmed liiguvad, vaid et esitus mõjuks vaba ja spontaansena.

Viimastel aastatel on Karl silma paistnud lavalise omanäolisuse, julguse ning osavate pillimängutehnikatega. Ta repertuaari kuulub palju eesti heliloojate originaalloomingut, eriti heal meelel teeb ta koostööd noorte komponistidega.

Lisaks saksofonimängule tegeleb ta edukalt ka heliloominguga.

Karl Tipp on täiendanud end erinevates välisprogrammides - 2015 a. vahetusõpilasena Poolas, Varssavis, Karol Szymanovsky nimelises koolis Erasmus+ programmis, saksofoni juhendajaks Alicja Wołyńczyk; 2017-2018 Erasmuse vahetusaasta raames Küprosel- European University of Cyprus, Yiannis Miralise käe all.

Ta on edukalt esinenud konkurssidel nii Eestis kui ka välismaal, kus ta on võitnud auhinnalisi kohti: I koht Solon Mihaelidese nimelisel konkursil (Limassol, Küpros, 2017); I preemia Eesti Interpreetide konkurss puhkpillidele aastal 2018; I koht puhkpillide kategoorias konkursil "Renaissance" (Yerevan, Armeenia, 2019); teinud koostööd ERSO jt. orkestritega.

Karl on osalenud ka saksofoni meistrikursustel: Johannes Thorell, Johann van dan Linden, Elliot Riley (Rascher Quartett), Ashu Kejariwal, Alfonso Padilla, Elari Ann Evans.