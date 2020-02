Mirjam Avango on rohkem kui poole oma 25-st eluaastast mänginud klarnetit, nüüdseks juba 15 aastat. Ta alustas muusikaõpinguid Keilas, jätkas oma mänguoskuste lihvimist Tallinna Muusikakeskkoolis ja seejärel Eesti Muusika- ja Teatrikadeemias.

Klarnetisse kiindumine ei tulnud sugugi üleöö, enne sai mõeldud viiulist, proovitud klaverit ja siis saksofoni, aga kuna pillikast oli raske tassida, valis Mirjam hoopis klarneti - ja on väga rahul. Klarnet on Mirjami meelest ilusa heliga pill, millega saab erinevates stiilides põnevat muusikat mängida. Praegu täiendab Mirjam end Trossingeni muusikakõrgkoolis Saksamaal, õppides kõrvalainena ka ajalooliste klarnetite interpretatsiooni. Harjutama pole tal ennast vaja sundida, see on igapäevaelu osa. Peale muusikaga seotud harrastuste huvitab Mirjamit geograafia, tänu oma heale mälule võib ta näiteks üles lugeda kõigi maailma riikide pealinnad.

"Klassikatähtede" saates loodab Mirjam saada uusi kogemusi. "Harjumatud olukorrad ja väljakutsed toovad mugavustsoonist välja", arvab Mirjam. Väljakutseid on ta arvukatel konkurssidel, meistriklassides ja esinemistel otsinud pidevalt.

Tulevikus näeb ta ennast nii sooloartisti, anamblimängija kui orkestrandina – peaasi, et elu oleks põnev ja mitmekülgne. Ja et ta mäng inimesi liigutaks.

---

Konkursid: Rahvusvaheline Eduards Mednise nimeline noorte puupuhkpillimängijate konkurss "Jaunais muzikis" Lätis, Ruijenas (2011, diplom; 2012, 2. preemia); Vabariiklik keskastme muusikakoolide puhkpillimängijate konkurss (2013, 2.koht); Kammermuusikakonkurss "In Corpore" (2012, publikupreemia ja žürii eripreemia); Tallinna Muusikakeskkooli koolisisene konkurss "Con Fantasia" (2012, 3.koht); Vabariiklik puhkpillimängijate konkurss (2018, 3. preemia); ERSO Akadeemia laureaat (2014, 2015).

Meistrikursused: Lorenzo Coppola, Harri Mäki, Christoffer Sundqvist, Fabio di Casola, Matthew Hunt. On soleerinud Tallinna Kammerorkestri ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Sümfooniaorkestri ees.