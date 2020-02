Triinu Piirsalu on 19-aastane, pärit Tallinna lähedalt Kangru külast. Lapsena laulda armastanud tüdrukule tuli viiulimängu soov pähe juhuslikult, peagi see võimalus talle ka leiti.

Triinu alustas 7-aastaselt Tallinna muusikakoolis, saades oma esimeselt õpetajalt Katrin Talmarilt edaspidiseks kõige olulisema – armastuse oma pilli ja muusika vastu. Et tüdruku muusikahuvi oli tõsine, jätkusid õpingud Tallinna muusikakeskkoolis Tiiu Peäske viiuliklassis ja alates 2019.a. sügisest Sibeliuse akadeemias. Praeguseks on ta viiulimängule pühendanud juba 12 aastat.

Ainsaks ahvatluseks valitud muusikuteel on olnud võistlustants, mis Triinut varem samuti köitis, kuid mis ühel hetkel viiulimängu kõrvale enam ei mahtunud. Kui harjutamisest mõõt täis saab, kuulab Triinu rocki või midagi klassikast erinevat, laulab mõnes kooriprojektis ja mängib koos pereansambliga rahvamuusikat. Perekond ja sõbrad on Triinule keerulistel hetkedel – mida ikka ette tuleb, suureks toeks.

Triinu kiidab viiuli kõla võimaluste mitmekülgsust. "Viiulist saab välja võluda nii erinevaid värve. Ja tal on palju erinevaid kaaslasi, kellega kokku kõlada," leiab Triinu. Oma eesmärkide poole liikumisel peab Triinu tähtsaks järjekindlus – et siht püsiks silme ees. Oluline pole üksnes ise hea mängija olla, vaid osata oma ansamblipartnereid kuulata ja nendega arvestada. Just kammeransamblites mängimine on seni Triinule kõige ehedamaid emotsioone pakkunud.

"Klassikatähtedes" loodab Triinu saada uusi kogemusi. "Saade pakub artistile nii palju erinevaid võimalusi - kuidas ennast ja oma nägemust muusikast väljendada", arvab Triinu. "Kriitikaga tuleb arvestada, sellest tuleb õppida ja üle saada, hoides meeles, mis on sulle muusikuteel teinud heameelt ja pakkunud emotsioone, mida sa kuskilt mujalt ei saaks.".

---

Triinu Piirsalu on pälvinud konkurssidel rea auhindu: Eesti noorte keelpillimängijate konkurss-festivalil Tartus aastatel 2014 ja 2016 - laureaaditiitel, 2018 laureaaditiitel ja eripreemia silmapaistva virtuoossuse eest; Stockholmi rahvusvahelisel noorte muusikute konkursil 2014. aastal teine preemia. Samal aastal esimene preemia konkursil "Noor Instrumentalist". 2017 aastal teine preemia Riias toimunud rahvusvahelisel Dombrovski nimelisel keelpillikonkursil. Triinu on saanud tunde Petru Munteanu, Jan Repko, Stanislav Pronini, Eva Bindere, Detlef Hahni, Alf Richard Kraggerudi, Marko Yloneni jt juhendamisel. Ta on osalenud Järvi Akadeemia suvekursusel, Astona suvekursusel ning "Allegro Vivo" festivalil ja suvekursusel Austrias. Viimased olulisemad ülesastumised: F. Mendelssohni viiulikontsert koos Virumaa kammerorkestriga, september 2018; M. Bruchi viiulikontsert Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkestriga, detsember 2018; osalemine traditsioonilistel Kivimäe virtuooside kontsertidel Tallinna kammerorkestri ees 2015, 2016, 2017 ja 2018; osalemine Mati Kuulbergi autorikontserdil jt.