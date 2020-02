Tähe-Lee Liiv on "Klassikatähtede" seni kõige noorem osaleja. Ta on 16-aastane, elab Viimsis, klaverimänguga tegi algust juba 5-aastaselt. Kuigi korraks oli päevakorral ka viiul, tundus klaveri valik Tähe-Leele loomulik, sest ta ema ja vanaema on pianistid ja tüdruk kasvas sõna otseses mõttes klaverimängu keskel.

Ema Diana Liivi kogemus ja muusikatunnetus on olnud Tähe-Leele suureks eeskujuks. Tal on olnud õnn töötada väga heade õpetajate käe all – Tallinna Muusikakeskkoolis Maigi Pakri juures, sealt edasi Marrit Gerretz-Traksmanni ja Ivari Ilja klassis ja alates 2018 ka Sibeliuse Akadeemias, Hui-Ying Twastsjerna juhendamisel.

"Klaver on pillide kuningas, sellega saab jätta mulje, nagu oleks klaveri asemel terve orkester", leiab Tähe-Lee. Seni kõige olulisemaks saavutuseks peab ta võitu hiljutisel Eesti pianistide konkursil, mis oli väga tugev võistlus ja kust toodud esikoht tema noorust arvestades seda hinnalisem. Kui Eestis on Tähe-Lee ennast juba tõestanud, siis edasised sihid on seotud laiema tuntuseni jõudmisega. Ta unistuseks on minna kontsert-tuurile, ja veel sooviks ta omale kontsertklaverit, mis temaga igale poole kaasa reisiks. Sest pill on igale instrumentalistile tema muusikalise teekonna oluline kaaslane.

Klaverimängu kõrval on Tähe-Lee tegemistes tähtsal kohal Sally kunstikool, kus ta juba 3ndast eluaastast oma loovust süvitsi arendab – kunstiajaloo õppest plastilise anatoomia kursuseni.

"Klassikatähtede" sarjast loodab Tähe-Lee uusi kogemusi, sest muusiku karjääris pole tähtis üksnes oma palade meisterlik esitamine, vaid enese esitlemise oskus, muusikast rääkimine, suhtlemine – kõik see, mis muusikat ümbritseb ja millega tuleb end arendades tegeleda. Muusikuks olemise võlu on see, et kunagi ei saa midagi lõpuni valmis, et ka selgeks õpitud lugude puhul on alati arenguruumi ja uusi lähenemisnurki.

---

Tähe-Lee saavutused: 2017 - III. koht konkursil "Young Musicianʺ; 2018 - I koht San Dona di Piave rahvusvahelisel pianistide konkursil, I koht I M. Saare nim. pianistide konkursil Suure-Jaanis ja II koht konkursil "Virtuosi per musica" Usti Nad Labemis; 2019 - I koht Theodor Leschetizky nim. konkursil New Yorgis ja Fano peapreemia festivalil Venice Music Masters. Hiljuti lisandus esimene preemia 9-ndalt Eesti pianistide konkursilt.

Tähe-Lee on soleerinud Pärnu Linnaorkestriga, Chioggia Sümfooniaorkestriga, Alion Baltic Sümfooniaorkestriga, Virumaa Kammerorkestriga. 2019 kevadel debüteeris ta New Yorgis Merkin Hall'is New York Camerata orkestriga (Chopini 2. klaverikontsert). Suvel 2019 oli ta kutsutud esinema festivalidele Mänttä Music Festival Soomes ja Concertino Praga Tšehhis.

Tähe-Lee on osalenud V. Ovchinnikovi, D. Bashkirovi, J. Margulise, A. Valdma, V. Rosenbaumi, P. Paleczny, G. Scotti, P. Nersessiani jt. meistriklassides ning alates 2017 regulaarselt Konstantin Bogino meistrikursustel Itaalias.