"Minu jaoks on kõige olulisem laulja juures, et ta esitus mind emotsionaalselt puudutaks", leiab "Klassikatähed 2020" konkursil osalev lüüriline bariton Kristjan-Jaanek.

26-aastast Kristjan-Jaanek Mölderit on laulmine köitnud poisipõlvest peale. Oli see siis kiirabiauto sireeni imiteerimine, suvel trammis jõululaulude esitamine või väljamõeldud keeles Eurovisiooni popurriide laulmine.

Kuigi ta peres ei olnud muusikuid, pandi lapse annet tähele ja viidi Tallinna Muusikakeskkooli klaverit õppima. Pilliõpingute kõrval hoidis Kristjan-Jaanek ka laulmisega sidet, osaledes mitme nimeka poistekoori töös ja saades sealt nii häälekooli kui esinemiskogemusi Euroopa kontserdilavadel.

Põhikooli lõpetamise järel vahetas Kristjan-Jaanek klaveri klassikalise laulu eriala vastu, millele hiljem lisandus kooridirigeerimine. Ent siis tulid häälemurre ja sellega koos emotsionaalsed tagasilöögid. Kontratenorist sai bariton ja muusikaakadeemias jätkas ta õpinguid hoopiski prof. Ants Sootsi dirigeerimisklassis. Kristjan-Jaaneki sõnul andis dirigeerimise õppimine uue vaatenurga muusikale lähenemisel, mis ka laulmisel kasuks tuleb. Kui kooridirigeerimise bakalaureuse kraad omandatud, otsustas ta sama kraadini jõuda ka klassikalise laulu erialal. Laulupedagoog Juhan Tralla juhendamisel on Kristjan-Jaanek oma arengus pika sammu edasi astunud ja saanud ka kinnitust, et klassikaline laul on just see, mis tema kunstnikunatuuri parimaid külgi avab.

Laulja instrument on tema hääl ja suhe sellega on väga isiklik. Hääle eest tuleb pidevalt hoolitseda – anda talle puhkust, piisavalt magada, mitte karjuda, mitte liiga palju rääkida. Laulmisel omakorda on teraapiline mõju. Just laulmine rahustab Kristjan-Jaaneki pingete kuhjumisel maha. Neil puhkudel laulab ta küll hoopis mõnd südamelähedast levilugu. Ta ei pea õigeks liigset erialast kapseldumist, vaid vaatab elu lahtiste silmadega. "Kui sul ei ole midagi muud peale muusika, kui sul ei ole elukogemust – kuidas sa saad siis midagi väljendada?", arutleb Kristjan-Jaanek.

"Klassikatähtedes" osalemine näib talle põneva väljakutsena. Klassiruumis harjutades ja tavapärastes esinemisolukordades selliseid kogemusi ei saa. "Enese arendamiseks on vaja päevast päeva oma piire laiendada", leiab Kristjan-Jaanek. "Ja lihtsalt inimesena kasvada".

Üheks muusikaliseks verstapostiks sai Kristjan-Jaanekile 2017. aasta detsembris aset leidnud soolokontsert, mille jaoks ettevalmistatud R. Schumanni tsükkel "Dichterliebe" näitas, kui põnev, intiimne ja arendav võib olla süvitsi Saksa lied'iga tegelemine.

2017.aasta oli Kristjan-Jaanekile ka muus osas edukas: IV koht rahvusvahelisel Jean Sibeliuse nimelisel konkursil, II koht ja eripreemia Mart Saare nimelisel konkursil, Aenease roll EMTA ooperistuudio lavastuses "Dido ja Aeneas". 2018. aasta tõi endaga kaasa I koha EMTA lied-duo konkursil ning nimirolli G. F. Händeli ooperis "Orlando" (EMTA). Pöördelise tähtsusega oli Salzburgis asuvasse Mozarteumi muusikakõrgkooli magistrantuuri õppima asumine (prof. HON. D.M.A. Michele Crider). Seal avanes taas suurepärane võimalus end laulu žanris täiendada prof. Pauliina Tukiaineni klassis. 2019. aasta päädis poolfinaaliga 2.rahvusvahelisel Haydn konkursil (Rohrau) ning rollidega Mozarteumi ooperistuudio lavastuses J. Offenbachi ooperis "Les Contes d'Hoffmann".