18-aastane Helin Hallik on "Klassikatähtede" sarjas kõige esimene kitarrimängija. Helin õpib Tallinna Muusikakeskkooli 11.klassis ja kitarr on tema instrumendiks kooliaja algusest peale. Pilli valikul ei kõhelnud Helin hetkegi – mõlemad temast vanemad õed juba mängisid kitarri ja olid talle heaks eeskujuks. Helini peres on muusikal alati olnud väga oluline koht. Eriliselt sooja tundega meenutab Helin lapsepõlves ema lauldud unelaule. Pilli harjutama pole vanemad teda kunagi sundinud, ja võibolla see iseseisvus valikute tegemisel ongi andnud talle kindlustunde, et ta teeb õiget asja.

Muusika on Helini igapäevaelu osa: kui ta parasjagu ei harjuta või kontserdil ei istu, kuulab ta klappidest muusikat või kedagi teist mängimas. Muid erilisi hobisid selle kõrvale ei mahugi, kui välja arvata trenniskäimine, sest füüsilist ja vaimset vormi on vaja turgutada.

"Klassikatähtede" saatesse kandideeris Helin oma õpetaja Kirill Ogorodnikovi julgustusel. Ta rõõmustab juba ette, et saab telepublikule oma imelist pilli tutvustada ja selle kuulajaskonda avardada. "Klassikaline kitarr väärib laiemat tuntust, sest sellel saab mängida väga erinevate ajastute muusikat, kasutada erinevaid kõlavärve ja heliefekte", leiab Helin. Ta plaanib jätkata õpinguid muusikakõrgkoolis, saada sooloartistiks, kammermuusikuks ja miks mitte ka kitarriõpetajaks.

Kõige olulisem on Helini arvates armastus oma pilli ja selle muusika vastu, mida parajasti mängib. Armastus annab motivatsiooni ja inspiratsiooni harjutamiseks, tehniliste oskuste arendamiseks ja uue repertuaari omandamiseks.

---

Helin on osalenud nimekate kitarrimängijate meistrikursustel - Goran Krivokapic, Tomasz Radziszewski, Stephan Schmidt ja teised. Saanud auhinnalisi kohti mitmetel kitarrikonkurssidel, millest mainimisväärsed on 1. koht Tallinna kitarrikonkursil, 3. koht vabariiklikul kitarrikonkursil, 3. koht Birstonase kitarrikonkursil Leedus (2018 ja 2019).