18-aastane Toomas Oskar Kahur on sündinud Madridis, kus ta isa tollal diplomaadina töötas. Ta on vahepeal elanud Eestis, Helsingis ja seejärel uuesti viis aastat Hispaanias.

Toomas Oskari lapsepõlve muusika veel ei kuulunud – sel ajal, kui teised muusikuks pürgijad juba usinasti pille harjutasid, mängis tema hoovi peal poistega jalkat, fännas Barcelona jalgpalliklubi (mis Madridi poistes hämmastust tekitas), kogus fännisärke ega teadnud klassikalisest muusikast suurt midagi.

Kui perekond tagasi Eestisse tuli, plaanis Toomas Oskar jalgpallitrenni minna, aga sai juba esimesel treeningul aru, et suurel staadionil on vaja kiiresti joosta ja liiga palju pingutada. Lõbusam oli käia rahvatantsuringis. Alles seitsmendas klassis, kui kooli muusikatunnis orkestripille tutvustati, jäi talle silma tuuba, sest seda pilli oli kunagi mänginud ka Toomas Oskari isa. Üks pill oli vanadest aegadest veel kodus alles, millele häält sisse puhudes sai poiss aru, et just seda ta mängida tahabki. Peagi hakkas Toomas Oskar Nõmme muusikakoolis Aigar Kostabi käe all tuubat õppima.

Olles küll muusika juurde jõudnud suhteliselt hiljuti, 2016.aastal, on Toomas Oskar õpinguile kiirendatud tempo peale pannud, läbides Nõmme muusikakooli seitsmeaastase programmi kolme aastaga ja õppides nüüd paralleelselt Otsa-koolis ja Vanalinna Hariduskolleeegiumi 11.klassis. Praeguseks on ta tuubat mänginud neli aastat ja see istub talle hästi. Toomas Oskar leiab, et veidi vanema ja küpsemana tajub ta iseseisvalt võetud kohustusi paremini, mõistab õpetajate juhiseid ja tegutseb eesmärgipäraselt.

Toomas Oskari arvates on tuuba äge pill, orkestri tagareas helkivate vaskpillide hulgas kõige imposantsema väljanägemise ja mahlakama heliga. Esimesena tuubamängijana " Klassikatähtedes" loodab Toomas Oskar tõestada, et tuuba on soolopillina igati tõsiseltvõetav instrument, millele on kirjutatud põnevat repertuaari ja et seda võivad õppida nii lapsed kui täiskasvanud.

---

Toomas Oskar Kahur mängib Nõmme muusikakooli sümfooniaorkestris ja Eesti Noorte Puhkpilliorkestri koosseisudes, samuti vaskpillikvintetis Tuulisbrass.

Konkursivõitudest on tal ette näidata kohad Eesti keskastme muusikakoolide vahelisel puhk- ja löökpillimängijate konkursil (I koht 2019 ja III koht 2018) ja konkursil Parim Noor Instrumentalist (I koht ja eripreemia vabariiklikus ja I koht ja Grand Prix piirkondlikus voorus 2019 ja II koht vabariiklikus ja III koht piirkondlikus voorus 2017). Ta on osa võtnud ka Alexandru Corlani, Roland Kremi ja Esa Tapani meistrikursustest.