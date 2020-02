19-aastane Siret Sui on pärit Kuressaarest. Juba varakult saadi peres aru, et tüdrukul on muusikaannet. Talle jäid meelde kõik televiisorist kuuldud laulud ja esineda meeldis talle ka. Sireti muusikaõpingud said alguse Kuressaare muusikakoolis, seejärel Tallinna muusikakeskkoolis ja jätkuvad praegu Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias Mihkel Peäske flöödiklassis. Flööti on Siret õppinud nüüd juba 11 aastat.

Harjutamise puhul pole Sireti arvates peamine see, kui kaua aega sa harjutusklassis veedad, vaid et peas oleks selge, mida sa öelda tahad. "Muusikuna on kõige tähtsam olla sa ise. Tehnilised probleemid tuleb ületada kõigil, aga see, et sa pillile oma hääle sisse paned, on vast kõige olulisem. Flöödiga "sina" peale saamine – see on pikk, terve elu kestev teekond", leiab Siret. Ta teab, et mängutehniliste oskuste lihvimise kõrval on vaja arendada ennast inimesena, sest vaimne pagas, kogemused ja emotsioonid annavad mängule värvi ja sügavuse.

Kuigi flööt on väiksemõõduline instrument, nõuab sellegi taltsutamine head füüsilist vormi. Siret käib ujumas, jooksmas ja teeb joogat. Ta töötab selle nimel, et oskuste arenedes solistikarjäärini jõuda. Ka ansamblimängul on Sireti silmis suure plussid. Muusikata ei kujutaks Siret oma elu ette, sest – muusika teeb hingele pai.

---

Siret Sui on edukalt osalenud mitmetel vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, sh 2014. ja 2016. aastal Karlis Strahli nimelisel rahvusvahelisel flöödimängijate konkursil 1. koht, 2017. aastal rahvusvahelisel konkursil "Kaunas Sonorum" 3. koht, 2019. aastal vabariiklikul "3 kooli konkursil" 3. koht.

Ta on võtnud osa mitmetest meistriklassidest, sh Renate Greiss-Armin, Pirmin Grehl, Kersten McCall, Michel Moragues, Rian de Reede jpt.; soleerinud korduvalt Tallinna Kammerorkestri ja Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkestri ees.