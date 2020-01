80-aastane õpetaja saatis koaalade toetuseks Tallinna loomaaeda postiga kümme eurot

80-aastane Tallinna õpetaja saatis Tallinna loomaaiale postiga kümme eurot, et aidata Austraalia metsapõlengute tõttu mõjutatud koaalasid.

Tallinna loomaaed teatas sotsiaalmeedias, et kauaaegne õpetaja Tallinnast, üle 80-aastane proua Elve aga saatis loomaaeda postiga 10 eurot, et toetada kasvõi üht kängurubeebit Austraalias.

Tartu Mart Reiniku Kool kogus Austraalia loomade aitamiseks nädalaga ülivõimsa 2755 eurot. Loomaaia direktor Tiit Maran käis kohapeal, et koolidirektorilt Enn Ööpikult koolipere panus koos heade soovidega vastu võtta.

Üheskoos on eestlased Austraalia loomade abiks kogunud 71 018,69 eurot.

Alates septembrist on Austraaliat laastanud maastikupõlengud. Tuli on üle käinud 11 miljonist hektarist ning seetõttu on hukkunud hinnanguliselt miljardeid loomi ja teisi elusolendeid.

Austraalia põlengute sümbolliigiks kujunenud koaalat väljasuremine siiski ei ähvarda, küll on koaalapopulatsioon põlenguis oluliselt vähenenud.

Tallinna loomaaed on kogunud jaanuari lõpuni annetusi, et aidata Austraalia tulekahjus kannatada saanud loomi. Tiit Maran ütles, et annetatud raha eest ravitakse hätta sattunud loomi ning saadetakse nad hiljem tagasi loodusesse.