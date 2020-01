Et kõlavale tiitlile pürgijaid paremini tundma õppida ja nende hulgast oma lemmik valida, avaldame alates homsest igal päeval ühe võistleja lühitutvustuse. Teie ees on kaheksa noort ja särtsakat muusikut, viis tüdrukut - Tallinnast pärit viiuldaja Triinu ja pianist Tähe-Lee, Keila muusikakoolis õpinguid alustanud klarnetist Mirjam ja kitarrist Helin ning Kuressaarest tulnud flöödimängija Siret, ja kolm noormeest - Paidest pärit saksofonist Karl, Tallinnast lüüriline bariton Kristjan-Jaanek ja Madridis sündinud Toomas Oskar, kes esimese tuubamängijana "Klassikatähtede" ajaloos end televooru mängis. Toomas Oskar on ka sarja kõige pikem muusik, kes saab kaasvõistlejatele sõna otsese mõttes ülevalt alla vaadata! Sarja noorim osaleja on 16-aastane Tähe-Lee.

Peaaegu kõik neist on pillimänguga alustanud varases lapseeas, õppides praegu Tallinna Muusikakeskkoolis, Otsa-koolis või Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias, või täiendades oma oskusi Sibeliuse Akadeemias, Salzburgi Mozarteumis ja Trossingeni muusikakõrgkoolis Saksamaal. Igal neist on juba ette näidata rida konkursivõite ja nad on saanud õpetust maailma tunnustatud pedagoogide meistrikursustel.

Uued "Klasssikatähed" on valmis end kuulajate ja vaatajate südametesse mängima.