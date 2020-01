Koerajuht politseikoera edust kurjategija tabamisel: õnneks on see harv juhus

"Laekus teade, et toimus pussitamine Ämari alevikus ja kahtlustatav lahkus sündmuskohalt. Sündmuse lahendamisesse kaasati koerapatrull, kes jõudis sündmuskohale ja tal tekkis visuaalne kontakt kahtlustatavaga," selgitas Alvola Raadio 2 saates "Reede hommik".

Kahtlustatav põgenes ja jälge ajanud koer suutis mehe jälge ajada, kuni koerajuhtidel tekkis kahtlustatavaga visuaalne kontakt. "Isik peeti koera abil kinni," lausus Alvola.

Alvola sõnul on sellised juhtumid, kus koer kurjategija jälje abil üles leiab, pigem harvad. Koertegrupil oli terve eelmise aasta peale selliseid kinnipidamisi neli. "Õnneks on harv juhus. Koeral on ennetav mõju, kui õigusrikkuja näeb politseiametnikku, kellel on koer kõrval, siis üldjuhul allub ta ikka korraldustele ja kõik läheb ladusalt," rääkis Alvola.

Patrullkoera Sharky põhiülesanne on ajada jälge ja kaitsta koerajuhti. Lisaks oskab Sharky tuvastada lõhna järgi tulirelvi ja narkootikume. "Koer tahab enda koerajuhile meeldida ja kui koerajuhil ja koeral on hea koostöö, teeb koer meeleldi seda tööd. Ta ei võta seda tööna, see on pigem mäng," selgitas Alvola, kuidas politseikoera töö käib.

Alvola sõnul on patrullkoerad enamasti Saksa lambakoerad ja Belgia lambakoerad. "Valdavalt on nad isased koerad. Nagu inimestegi seas võtavad isased olendid rohkem riske ja koerte puhul on sama, isased koerad on üldjuhul julgemad," ütles AIvola, et selle järgi valitakse koeri politseikoerteks.

Alvola sõnul on tippeas politseikoer on 4-5-aastane. Pensionile läheb koer umbes kaheksa-aastaselt. Üle Eesti on töötavaid politseikoeri umbes 70.