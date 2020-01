Stefan võistlusloost: see räägib igatsusest isa järele

Stefan võistleb Eesti Laulul looga "By My Side", mis on inspireeritud muusiku enda elust. Kurblik laul räägib igatsusest ning Stefani vanemate omavahelisest suhtest.

Stefan rääkis, et lugu "By My Side", mis on tema enda kirjutatud, räägib igatsusest isa järele. "Minu isa ja ema on koos, aga isa töötab Viljandis ja ema õpib Tallinnas, nad ei ole juba mitu aastat tihedalt näinud. Ma mõtlen, mis tunne on inimestel, kes ei saa mingitel põhjustel koos olla," rääkis Stefan loo tagamaid ETV saates "Terevisioon".

Stefan ütles, et on loo sõnumist küll emaga rääkinud, kuid isaga mitte. "Isaga on hästi keeruline rääkida, sa võid talle ükskõik mida rääkida, tal on oma arvamus," selgitas Stefan.

Stefan arvas, et sel aastal jätab ta Eesti Laulu vahele, kuid sattus sellele karussellile juba kolmandat aastat järjest. "Mulle öeldi, et see, et sa oled tähelepanu keskel, see pole halb. Eesti Laul on suur üritus, kus saab osaleda ka ingliskeelse lauluga, see on hea võimalus promo teha. Ingliskeelseid lugusid meeldib mulle teha, inimesed näevad mind ja ma saan suurel laval esineda. Mulle meeldib see," põhjendas Stefan, miks otsustas taas kandideerida.

Stefan tõdes, et sel aastal käib number kolm temaga pidevalt kaasas - ta on Eesti Laulul kolmandat korda ja ta võistleb 13. veebruari poolfinaalis kolmandana. "Mina annan endast kõik ja loodna, et inimestel läheb hinge," ütles Stefan, et ehk sel korral tuleb ka võit.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.