Singlid anti välja maineka Selected. plaadifirma alt. Lood on saadaval kõikides muusikaplatvormides ja pärinevad kollektiivi peagi ilmuvalt debüütalbumilt.

Värskel singlil "Rear-View Mirror" teeb vokaalil kaasa Emily J, kes andis oma hääle ka Wateva esimesele singlile, rahvusvahelise edu toonud loole "My Love 2 U". Nüüd ilmavalgust näinud helirida sai purki juba läinud aastal LA-s. Muusikute sõnul oli algselt plaanis teha remiks The XX-i loost "Intro," ent kuna loomeprotsessi käigus ei jäänud originaalist enam peaaegu midagi alles, otsustati kirjutada enda vokaal ja uue loo kallal töötama asuda. "See on põnev - kunagi ei tea, kuhu lugu võib välja jõuda kuniks seda alles alustanud oled," rääkis Wateva liige Kris Evan Säde.

Fännide rõõmuks ilmus "Rear-View Mirrori" B-poolel ka VIP-versioon kaks aastat tagasi ilmavalgust näinud Wateva loole "Amnesia". Träkk, mis muusikute sõnul nende ülesastumistel publikusse alati palju energiat paisanud, sai B-poolel juurde lisatud selleks, et lugu fännidele ka väljaspool peosaale kättesaadav oleks.

Ühes topeltsingli avaldamisega andis Wateva teada, et peatselt näeb ilmavalgust ka nende debüütalbum. "Oleme selle väljaandmise nimel palju higi ja verd valanud. See oli meil juba pikka aega kaugeks unistuseks, aga nüüd võib vist lõpuks öelda, et oleme lõpusirgel," rääkis Säde. "Albumile sai täpselt selline muusika, mida me ise armastame ja ka kuulata naudime," ütles muusik ja lisas, et tegemist on väga südamelähedase projektiga.

Wateva moodustavad produtsendid Hugo Martin Maasikas ja Kris Evan Säde. Kolm aastat tagasi alustanud duol on taskus reliisid mitmete mainekate plaadifirmade alt - lisaks Selected. plaadifirmale on nende muusikat välja andnud ka Armin van Buureni plaadifirma Armada Music, Future House Music ja NoCopyrightSounds.

Duo on astunud üles ka maailma suurimal elektroonilise muusika showcase-festivalil Amsterdam Dance Event.

Wateva järgmine esinemine toimub reedel, 7. veebruaril Kultuurikatlas toimuval Simple Session Live Night peol.