Eesti reisihuviline Djiboutist: tavalisel turistil pole seal eriti palju näha

"Ma läksin sinna just seepärast, et keegi ei tea, kus see riik asub," mainis ta ja tõdes, et kui paljud ebapopulaarsed sihtkohad on ohtlikud ning sõjapiirkonnas, siis Djibouti on küllalt ohutu. "Pealinna saab lennukiga, kohapeal saab rentida ka offroad-auto ja sellega ringi liikuda, aga seda teeb vähe inimesi ning see on kallis."

Djibouti teeb kalliks just see, et seal ei ole turistidele mõeldud infrastruktuuri. "Seal on väga vähe hotelle ning need vähesed on väga kallid, tavalisel turistil pole seal ka eriti palju näha," ütles ta ja tõi välja, et kuna Djibouti asub kaubateede mõttes väga olulises kohas, siis on seal ka paljude eri riikide sõjabaasid. "Seetõttu on seal ka üsna turvaline."

"Minu eesmärgiks oli Abbe järv, mis on tuntud koht Djibouti mõttes, inimesed käivad seal offroad-autoga, aga mina tahtsin sinna minna just jala," mainis Aizatulin ja tõi välja, et hetkel on see järv täielikult kuivanud ja see on ka kohalike jaoks suur probleem. "Tavaliselt elasid nad nomaadi elustiili, aga neil on nii vähe vett, et seda elustiili on vaja muuta."

Ruslan Aizatulin selgitas, et sealsete nomaadide komme on selline, et kui nad kohtavad rändurit, siis nad peavad talle peavarju ning toitu pakkuma. "Seetõttu ma ööbisingi niiviisi, et läksin küsisin inimeste käest, kas ma saaks nende juures ööbida, sest seal ei ole sellist varianti, et kuskil on hotell," nentis ta.