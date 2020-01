Eesnimede uurija: selliselt ei reageerita, et eile sarjas ja täna panen lapsele nimeks

Hussar selgitas, et populaarsed sportlased, lauljad ja näitlejad on ise tihti oma nime just selle konkreetse nime kõrgajal saanud. "Kelly ja Anett on need näited, et nende kõrgaeg on nende samade Kelly Sildarude ja Anett Kontaveitide vanuses olnud. Magnus ei ole nii laialt kasutatud nimi, nii et Magnusele võiks edu ennustada," arutles Hussar "Vikerhommikus", et Magnus Kirt võib küll inspireerida lapsevanemaid maimukesele nime valimisel.

Ott Tänaku eesnimi on aga üks Eesti eesnimede klassika, mida ikka lastele pannakse. Tänaku kaardilugejal Martin Järveojal on aga lausa fenomenaalne eesnimi. "Martin on huvitav näide selle kohta, et kui Eestis nimed vahelduvad kiiresti ja otsitakse uusi variante, on Martin olnud populaarsemate nimede seas aastast 1975. See on eriline fenomen," tõdes Hussar.

Ta lisas, et popkultuuris esinevate nimede populaarsus nõuab aega ning kui "Tõde ja õigus" on kinos, ei tõtata oma lapsi järgmisel päeval Pearuks või Krõõdaks nimetama. "Ei reageerita selliselt, et eile sarjas ja täna panen lapsele nimeks," ütles Hussar, tuues näiteks nime Ronja, mis alles paarkümmend aastat pärast Astrid Lindgreni raamatu ilmumist Eestis populaarseks on muutunud. "Nime panevad need, kes omal ajal seda nime õhtujutuna kuulsid," selgitas ta.

Hussar tõdes, et ka 2019. aasta ei näidanud eesnimede osas mingeid üllatavaid trende. "Nimemaailmas ei juhtu asjad väga kiiresti, selles suhtes aasta kaupa üllatusi ei ole," põhjendas ta.

Praeguse seisuga on Eesti eesnimede pilt väga rahvusvaheline. Eestlaste populaarseimad eesnimed on tüdrukutel Mia, Sofia ja Emili ning poistel Robin, Sebastian ja Hugo. "Siin tuleb arvesse võtta meie väiksemaks muutuvat maailma. Kõik need samad nimed tulevad ka teiste maade edetabelites ette," ütles Hussar.

Viimasel ajal on lapsevanematele pakkunud rohkem huvi ka vanad Eesti nimed nagu Säde ja Uku.

Hussar soovitas, et kui lapsele nime panna, tuleks eeskätt mõelda selle hääldusele. "Mulle tundub, et kõige õnnestunumad nimed on sellised, mille kirjapilt on ühene ja arusaadav. Rasmus ja Emma, neid kuidagi teistmoodi ei kirjuta. Nime keerulisuse peale tasub mõelda, kas c või ch on nime alguses parem kui k," ütles Hussar.