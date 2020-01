Billie Eilish esineb Oscaritel

Neljas põhikategoorias ajaloo noorima artistina Grammydelt auhinnad koju viinud Eilish astub 9. veebruaril üles filmimaailma oodatuimal auhinnagalal, vahendas EW.

Eilish lubas sotsiaalmeedia postituses, et astub üles spetsiaalselt selleks õhtuks loodud etteastega, kuid rohkem detaile ei paljastanud.

Möödunud pühapäeva õhtul tegi Eilish Grammydel ajalugu, olles noorim artist, kes on võitnud auhinnad neljas põhikategoorias. 18-aastane popmuusik võitis kuus auhinda, nende hulgas aasta singel, aasta lugu, aasta album, aasta popalbum, parim uus artist ja parim produktsioon.

Jaanuaris selgus, et Eilish on uue Bondi-filmi "Surm peab ootama" ("No Time To Die") tunnuslaulu esitaja. Film jõuab kinodesse 10. aprillil.

Oscarite galal kuulutavad auhindu Will Ferrell, Gal Gadot, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran ja Kristen Wiig. Esinejatena astuvad lavale Cynthia Erivo, Chrissy Metz, Elton John, Idina Menzel ja Randy Newman.

The 2020 Oscars broadcast live Sunday, Feb. 9 at 8 p.m. ET/5 p.m. PT on ABC.